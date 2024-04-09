3 ameliyat geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözlükleri attı

Sağlığına kavuşan CHP lideri Özgür Özel, Ramazan Bayramı için memleketi Manisa'ya gitti. Burada Manisa eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Özel'in gözlüğünü çıkarmış olması dikkat çekti.

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Yerel seçimlerden sonra ses tellerinden ameliyat olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, akabinde ise iki kez gözünden ameliyat geçirdi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Genel Başkan Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Özgür Özel, geçirdiği operasyonlar sonrası soluğu memleketi Manisa'da aldı.

Manisa'da mezarlığı ziyaret etti

Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'nda dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in babası Ahmet Zeyrek ile 12 Eylül öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy ve Mete Erdem'in kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Özel ayrıca, "Manisa Tarzanı" diye bilinen Ahmet Bedevi’nin kabrini de ziyaret etti.

Gözlükleri çıkardı

Ameliyatlar sonrası ilk kez görünen Özgür Özel'deki değişim de gözden kaçmadı.

Daha önce gözlük kullanan Özel, Manisa'da gözlüksüz görüldü.