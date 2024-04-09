BIST 9.814
DOLAR 32,24
EURO 35,00
ALTIN 2.437,80
HABER /  GÜNCEL

Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!

Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, medyada yer alan İsrail iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Abone ol

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini bildirdi.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

TAZMİNATLAR GAZZE'YE YARDIM OLARAK AKTARILACAK

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi
İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 kişi öldü
İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 kişi öldü
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
3 ameliyat geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözlükleri attı
3 ameliyat geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözlükleri attı
Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
İsrail ramazanda 182 katliam yaptı, 2315 Filistinliyi öldürdü
İsrail ramazanda 182 katliam yaptı, 2315 Filistinliyi öldürdü
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, eski ABD Başkanı Trump ile görüştü
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, eski ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı
Uğur Dündar'dan kendisine mektup yazan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt
Uğur Dündar'dan kendisine mektup yazan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt
UNRWA ocaktan bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda ulaştıramıyor
UNRWA ocaktan bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda ulaştıramıyor
İsrail kararı sonrası Filistin'den Türkiye mesajı
İsrail kararı sonrası Filistin'den Türkiye mesajı
Türkiye'nin 'İsrail' hamlesi geniş yankı buldu
Türkiye'nin 'İsrail' hamlesi geniş yankı buldu