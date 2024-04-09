Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, medyada yer alan İsrail iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Abone ol

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini bildirdi.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

TAZMİNATLAR GAZZE'YE YARDIM OLARAK AKTARILACAK

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır.