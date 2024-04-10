Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bayram namazı kılındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

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Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını eda etti. Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile farklı etnik kökenlerden Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, bayram namazı için camiyi doldurdu.

Kalabalık nedeniyle caminin önündeki sokakta da bayram namazını kılındı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov vaaz verdi. Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.