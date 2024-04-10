BIST 9.814
DOLAR 32,24
EURO 35,00
ALTIN 2.444,87
HABER /  GÜNCEL

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bayram namazı kılındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bayram namazı kılındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Abone ol

Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını eda etti. Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile farklı etnik kökenlerden Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, bayram namazı için camiyi doldurdu.

Kalabalık nedeniyle caminin önündeki sokakta da bayram namazını kılındı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov vaaz verdi. Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Külliye'de kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Külliye'de kıldı
İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için kamyon, çekici ve tankerlere trafik yasağı
İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için kamyon, çekici ve tankerlere trafik yasağı
Deprem bölgesinde bayram namazı kılındı
Deprem bölgesinde bayram namazı kılındı
Bayramın ilk günü yollarda durum nasıl?
Bayramın ilk günü yollarda durum nasıl?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum'da kıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum'da kıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazını Hatay'da kıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazını Hatay'da kıldı
Kulisler kaynıyor! Meral Akşener kongrede kimi desteleyecek? Adaylık metnini Akşener'in özel kalemi yazmış
Kulisler kaynıyor! Meral Akşener kongrede kimi desteleyecek? Adaylık metnini Akşener'in özel kalemi yazmış
Seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Kaymakam, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Kaymakam, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Uşak'ta otomobil gölete düştü!
Uşak'ta otomobil gölete düştü!
Bakan Bolat: Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu
Bakan Bolat: Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu
Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!
Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi