Kulisler kaynıyor! Meral Akşener kongrede kimi desteleyecek? Adaylık metnini Akşener'in özel kalemi yazmış

İYİ Parti’nin seçimli olağanüstü genel kurulunun tarihi yaklaşırken, parti kulisleri hareketleniyor. Kongrede aday olmayacak Akşener’in Dervişoğlu’nu destekleyeceği iddia ediliyor. Dervişoğlu’nun adaylık metnini ise Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’ın yazdığı öne sürülüyor.

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Genel başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı kongrede aday olacak dört isim belli oldu. Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, grup başkanı Koray Aydın, göç politikaları başkanı Tolga Akalın ve kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz adaylığını açıkladı.

Partideki görevinden istifa eden Bilge Yılmaz, aday olmadığını açıklarken; parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre ancak parti kulislerinde Akşener’in yeni dönemde de partide etkin bir isim olacağı konuşuluyor. Kongrede ise Akşener’in Dervişoğlu’nu destekleyeceği iddia ediliyor. Dervişoğlu’nun adaylık metnini ise Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’ın yazdığı öne sürülüyor.

"Sensiz olmaz"

Parti kurmaylarından Akşener’e yönelik “Sensiz olmaz” çağrıları da yapılıyor. Muğla milletvekili Metin Ergun, sosyal medyadan “Varsa bir başarısızlık size değil, bize aittir. Pusucular kazanmamalı” derken Manisa milletvekili Şenol Sunat da Akşener’le birlikte yer aldığı fotoğrafı “Sensiz olmaz” notuyla paylaştı. Hukuk ve seçim işleri başkan Hakan Şeref Olgun Akşener’e destek verdi.

Bu gelişmelerin gölgesinde kongrenin Aydın ve Dervişoğlu arasında kıran kırana bir mücadele içinde geçeceği öngörülüyor.