BIST 9.814
DOLAR 32,24
EURO 35,00
ALTIN 2.444,87
HABER /  GÜNCEL

Bayramın ilk günü yollarda durum nasıl?

Bayramın ilk günü yollarda durum nasıl?

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabiliyor.

Abone ol

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün dahil 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarında fiber optik kablo haberleşme altyapı tesisi, Söğüt-Seydikemer yolunun 2-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samandağ-Hatay yolunun 9-15. kilometrelerinde yapım, Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 175-183. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Harmancık-Tavşanlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum'da kıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum'da kıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazını Hatay'da kıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazını Hatay'da kıldı
Kulisler kaynıyor! Meral Akşener kongrede kimi desteleyecek? Adaylık metnini Akşener'in özel kalemi yazmış
Kulisler kaynıyor! Meral Akşener kongrede kimi desteleyecek? Adaylık metnini Akşener'in özel kalemi yazmış
Seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Kaymakam, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Seçimin yenilenmesine karar verilmişti! Kaymakam, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Uşak'ta otomobil gölete düştü!
Uşak'ta otomobil gölete düştü!
Bakan Bolat: Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu
Bakan Bolat: Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu
Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!
Baykar'dan 'İsrail' iddialarına çok sert tepki!
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi
İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 kişi öldü
İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 kişi öldü
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
3 ameliyat geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözlükleri attı
3 ameliyat geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözlükleri attı
Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi