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Kapıkule'de tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kapıkule'de tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

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Meslektaşlarıyla bayram namazının ardından bayramlaşan şoförler, ailelerini de telefonla görüntülü arayarak hasret giderdi.

İstanbul'dan aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Nuri Demircan, AA muhabirine, 36 yıldır tır şoförlüğü yaptığını bu bayramı da ailesinden uzakta geçirdiğini söyledi.

Buruk bir bayram yaşadığını belirten Demircan, "Bayramda da yine yollardayız, cenazemiz, hastamız oluyor gidemiyoruz. Çoluk çocuğumuzdan ayrı ailemizden uzak bir bayram yaşıyoruz. Bayram namazından sonra ailemi aradım görüştüm, bayramlaştık." dedi.

Bursa'dan Romanya'ya yük götüren Fırat Katal da tır şoförlerinin hayatının yollarda geçtiğini dile getirdi. Ailesinden uzak buruk bir bayram geçirdiğini ifade eden Katal, "İnşallah Kurban Bayramı'nda ailemizle birlikte kurbanımızı keseriz. Namazı burada kıldık, sonra da ailemi görüntülü arayıp bayramlaştım. Duygusallaştık ama hayırlısıyla geçecek inşallah." diye konuştu.

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