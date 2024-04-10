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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yaklaşık 3 saattir süren yangına 17 itfaiye aracı ve su tankerleri destek veriyor.

Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak müdahale hızlandırıldı.

Fabrika sahibi Abit Aslan, AA muhabirine, "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

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