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Trafik kazalarında 26 kişi öldü, 3 bin 870 kişi yaralandı!

Trafik kazalarında 26 kişi öldü, 3 bin 870 kişi yaralandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

Bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, denetimlerde 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim"

Yerlikaya, denetimlerin amacının, bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması ve onlara sarılması olduğunu belirterek, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." uyarısında bulundu.

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