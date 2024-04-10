Evlerindeki yangında ağır yaralanan kardeşler sağlığına kavuştu

Muğla'daki evlerinde çıkan yangın nedeniyle vücutlarında yanık oluşan ve entübe halde İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 3 ve 5 yaşındaki kardeşler, sağlıklarına kavuştu.

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Dalaman ilçesinde yaklaşık 1 ay önce Mustafa ve Gülcan Eskicioğlu çiftinin evinde çıkan yangında dumana maruz kalan ve vücutlarında yanıklar oluşan çocukları 5 yaşındaki Muhammet ve 3 yaşındaki Zeynep, ağır yaralı halde Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Entübe edilen kardeşler, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerleri temizlenen kardeşler, yanık tedavi merkezinde uygulanan tedavilerle yeniden sağlıklarına kavuştu.

Anne Gülcan Eskicioğlu, AA muhabirine, eşinin işte olduğu, kendisinin de en büyük çocuklarını okula götürdüğü sırada evlerinde yangın çıktığını, iki çocuğunun alevler arasında kaldığını söyledi.