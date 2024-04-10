BIST 9.814
DOLAR 32,26
EURO 34,75
ALTIN 2.427,77
HABER /  GÜNCEL

Futbolsever genç menisküs nakli sayesinde yeşil sahalara dönecek

Futbolsever genç menisküs nakli sayesinde yeşil sahalara dönecek

Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle iki kez sakatlık yaşayan ve futboldan uzak kalan Ali Gaffar Sert, geçirdiği menisküs nakli sayesinde yeniden yeşil sahalara dönebilecek.

Abone ol

22 yaşındaki Sert'in 5 yıl önce maç sırasında ön çapraz bağları koptu. Tedavisinin ardından tekrar futbol sahasına dönen Sert, 1 yıl sonra da menisküs yırtığı yaşadı. Ameliyata rağmen menisküsü iyileşmeyen ve ağrıları artan Sert'e doktorlar nakil önerdi.

Sert, nakil için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Evlerindeki yangında ağır yaralanan kardeşler sağlığına kavuştu
Evlerindeki yangında ağır yaralanan kardeşler sağlığına kavuştu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trafik kazalarında 26 kişi öldü, 3 bin 870 kişi yaralandı!
Trafik kazalarında 26 kişi öldü, 3 bin 870 kişi yaralandı!
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde
İspanya Başbakanından Filistin'i tanıma çağrısı!
İspanya Başbakanından Filistin'i tanıma çağrısı!
Büyük deney başladı! ODTÜ Türk denizlerinin röntgenini çekecek
Büyük deney başladı! ODTÜ Türk denizlerinin röntgenini çekecek
Dünya Bankası ile Türkiye'nin 5 yıllık "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Dünya Bankası ile Türkiye'nin 5 yıllık "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
TDV, ramazan ayında 2 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı
TDV, ramazan ayında 2 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı
İspanyol tenisçi, 15 yıl spordan men edildi!
İspanyol tenisçi, 15 yıl spordan men edildi!