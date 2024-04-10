Futbolsever genç menisküs nakli sayesinde yeşil sahalara dönecek

Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle iki kez sakatlık yaşayan ve futboldan uzak kalan Ali Gaffar Sert, geçirdiği menisküs nakli sayesinde yeniden yeşil sahalara dönebilecek.

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22 yaşındaki Sert'in 5 yıl önce maç sırasında ön çapraz bağları koptu. Tedavisinin ardından tekrar futbol sahasına dönen Sert, 1 yıl sonra da menisküs yırtığı yaşadı. Ameliyata rağmen menisküsü iyileşmeyen ve ağrıları artan Sert'e doktorlar nakil önerdi.

Sert, nakil için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaştı.