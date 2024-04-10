BIST 9.814
DOLAR 32,26
EURO 34,74
ALTIN 2.427,11
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Giresun Üniversitesi fındık tarımıyla ilgili projeler hazırlayacak

Giresun Üniversitesi fındık tarımıyla ilgili projeler hazırlayacak

Giresun Üniversitesi, ihtisas üniversitesi olduğu fındıkta bu yıl içinde 5 ana başlıkta projeler hazırlayacak.

Abone ol

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 13 Kasım 2021'de Giresun Üniversitesini fındık konusunda ihtisas üniversitesi olarak görevlendirdiğini anımsattı.

Üniversite bünyesinde ilgili paydaş kuruluşlarla koordinatörlük kurulduğunu belirten Turan, fındıkta rekabet gücünün ve sağlık üzerine etkilerinin artırılması kapsamında son 2 yılda 8 proje hazırlandığına işaret etti.

Turan, bu projelerden katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesi, fındığın sağlık üzerine etkilerinin ve erken hasadın fındığın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması projelerinin devam ettiğini kaydederek, "Diğer projeler için de altyapı hazırlıkları sürüyor. 2027'ye kadar çalışmalar sürdürülecek." dedi.

Giresun Üniversitesi olarak bu yıl için belirledikleri 5 ana başlıkta projeler hazırlayacaklarını ifade eden Turan, bunların fındıkta hastalıklar ve zararlılarla mücadele, çiftçi eğitimi, doku kültürüyle sertifikalı fidan üretimi, fındıkta makineli tarım ve bunların yaygınlaştırılması ile fındık tarımında teknoloji transferi, fındık ürünleri işleme teknolojilerinde inovasyon ve AR-GE çalışmaları olduğunu söyledi.

Turan, bölgedeki yaşlı fındık bahçelerinin gençleştirilmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, "Fındıkta doku kültürüyle fidan üretimi projesi planlanmaktadır. Bölgemizdeki fındık bahçeleri yaşlanmış durumda. Mutlaka gençleştirilmesi, yenilenmesi lazım. Doku kültürüyle sağlıklı fidanlar üretilerek bahçelerimize uygulanmalı." dedi.

Çiftçi eğitimine de büyük önem verildiğini belirten Turan, "Çiftçilerimizin geleneksel bir yapısı olduğunu biliyoruz. Tabiri caizse atadan, dededen kalma bilgilerle üretim yapılmakta. Dolayısıyla çiftçilerimize yönelik doğrudan budama, zirai mücadele gibi projelere destek sağlanacak." diye konuştu.

Doç. Dr. Turan, bölgenin arazi yapısının eğilimli olması nedeniyle makineli tarımda yaşanan sorunların çözümüne yönelik de proje hazırlanmasının planlandığını ifade ederek, bu arazilerin doku kültürüyle üretilecek fidanlarla yenilenmesi ve modern tarım tekniklerine uygun hale getirilmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'daki yangın kontrol altına alındı
Şanlıurfa'daki yangın kontrol altına alındı
Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı
BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar lirayı aştı
BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar lirayı aştı
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Cebeci Askeri Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
Cebeci Askeri Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan, Ramazan Bayramı mesajı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan, Ramazan Bayramı mesajı
İnternetten alınan diş beyazlatma kitleri zarar verebilir!
İnternetten alınan diş beyazlatma kitleri zarar verebilir!
Futbolsever genç menisküs nakli sayesinde yeşil sahalara dönecek
Futbolsever genç menisküs nakli sayesinde yeşil sahalara dönecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı