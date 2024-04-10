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Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ANJ 095 plakalı otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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