Annesinin sırtında taşıdığı kızı, olimpiyatlardan bu kez madalyayla dönmek istiyor

Para Halter Dünya Kupası'nın Dubai ayağında gümüş, Mısır ayağında ise bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Sibel Çam, olimpiyat madalyası şanssızlığını kırmak istiyor.

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Henüz 11 yaşında geçirdiği omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Sibel Çam, 2012'de tanıştığı güreş antrenörü Ahmedi Hasip Kanat sayesinde haltere başladı.

Halter sayesinde motivasyonu artan, önemli başarılar elde eden 34 yaşındaki Sibel Çam, hem Türkiye'nin hem de kirada oturdukları dönemde 2. kattaki evlerinden spor salonuna gidebilmesi için kendisini sırtında taşıyan annesinin gururu oldu.