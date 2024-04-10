Altın ne kadar? 10 Nisan 2024 çeyrek altın, gram altın fiyatı...

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Dün ons altın rekor seviyeyi gördü. Gramda ise yükseliş hız kesmiyor. İşte altın piyasası...Abone ol
Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü 2 bin 440 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 420 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.
Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.