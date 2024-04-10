Haluk Bayraktar mahkemeye gidiyor! Tazminatlar Gazze'ye bağışlanacak

Savunma ve havacılık şirketi Baykar Teknoloji’nin genel müdürü Haluk Bayraktar İsrail'e uçak yakıtı sattıkları iddialarını yayanları mahkemeye vereceğini ve kazanılan tazminatların Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

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Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini açıkladı.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır."