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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile telefonda görüştü Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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