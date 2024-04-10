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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı.

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