Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

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Bakan Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileyle sohbet eden Koca, ailenin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hüsamettin Sivri, Alevi dedesi olarak bilinirken, Samandağ'da oldukça etili bir isim olarak göze çarpıyor.

Koca, daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, personelle bayramlaştı.

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.