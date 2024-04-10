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Polonya'da Smolensk uçak kazasının 14. yılında kurbanlar anılıyor

Polonya'da Smolensk uçak kazasının 14. yılında kurbanlar anılıyor

Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve eşinin de aralarında bulunduğu 96 kişiyi taşıyan uçağın, Rusya'nın Smolensk Havalimanı'na inerken düşmesi sonucu yolcuların tamamının hayatını kaybettiği kazanın 14. yılında vatandaşlar, Krakow kentinde anıtları ziyaret etti.

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Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve eşinin de aralarında bulunduğu 96 kişiyi taşıyan uçağın, Rusya'nın Smolensk Havalimanı'na inerken düşmesi sonucu yolcuların tamamının hayatını kaybettiği kazanın 14. yılında vatandaşlar, Krakow kentinde anıtları ziyaret etti.

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