BIST 9.814
DOLAR 32,28
EURO 34,66
ALTIN 2.428,45
HABER /  GÜNCEL

Yetim Vakfı ramazanda 23 ülkede yardım yaptı

Yetim Vakfı ramazanda 23 ülkede yardım yaptı

Yetim Vakfı, ramazan faaliyetleri kapsamında başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 23 farklı ülkede toplamda 301 bin 933 kişiye ulaşarak destek oldu.

Abone ol

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatan Yetim Vakfı, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak bu yıl da savaş, yoksulluk ve doğal afet gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda faaliyet gösterdi.

Yardım çalışması kapsamında, Türkiye'yle birlikte Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Hindistan, Irak, İran, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları), Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere toplam 23 ülkeye ulaşıldı.

Ramazanın bereketini sevgi ve şefkat bekleyen çocuklarla birlikte paylaşan vakıf, hayırsever bağışçılar ile yetim çocuklar arasında bir iyilik köprüsü kurdu. Dağıtılan kumanyalardan toplamda 97 bin 845 kişi, çocuk paketlerinden ise 57 bin 360 kişi faydalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 4,3 milyar dolarlık iş üstlendi
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 4,3 milyar dolarlık iş üstlendi
ABD'de enflasyon beklentileri aşınca piyasalarda oynaklık arttı
ABD'de enflasyon beklentileri aşınca piyasalarda oynaklık arttı
Coğrafi işaret başvurusunda Hatay, tescilinde ise Gaziantep lider
Coğrafi işaret başvurusunda Hatay, tescilinde ise Gaziantep lider
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Mezarlık ziyaretinde tartıştığı kişiyi öldürdü!
Mezarlık ziyaretinde tartıştığı kişiyi öldürdü!
Milli motosikletçiler, hafta sonu Yunanistan'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler, hafta sonu Yunanistan'da piste çıkacak
İsrail 187 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı!
İsrail 187 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe telefon görüşmeleri! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe telefon görüşmeleri! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Haluk Bayraktar mahkemeye gidiyor! Tazminatlar Gazze'ye bağışlanacak
Haluk Bayraktar mahkemeye gidiyor! Tazminatlar Gazze'ye bağışlanacak
Venezuela, devlet başkanı seçiminde Kolombiya'dan "gözlemci" olmasını istedi
Venezuela, devlet başkanı seçiminde Kolombiya'dan "gözlemci" olmasını istedi