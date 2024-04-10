Yetim Vakfı ramazanda 23 ülkede yardım yaptı

Yetim Vakfı, ramazan faaliyetleri kapsamında başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 23 farklı ülkede toplamda 301 bin 933 kişiye ulaşarak destek oldu.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatan Yetim Vakfı, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak bu yıl da savaş, yoksulluk ve doğal afet gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda faaliyet gösterdi.

Yardım çalışması kapsamında, Türkiye'yle birlikte Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Hindistan, Irak, İran, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları), Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere toplam 23 ülkeye ulaşıldı.

Ramazanın bereketini sevgi ve şefkat bekleyen çocuklarla birlikte paylaşan vakıf, hayırsever bağışçılar ile yetim çocuklar arasında bir iyilik köprüsü kurdu. Dağıtılan kumanyalardan toplamda 97 bin 845 kişi, çocuk paketlerinden ise 57 bin 360 kişi faydalandı.