Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel telefonda bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle siyasi partilerin liderleri ile görüştü. Erdoğan ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Abone ol
Bayram namazını memleketi Manisa'da kılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi partilerin liderlerini arayıp bayramlarını tebrik edeceğini söylemişti.
Özgür Özel’in bu açıklamasından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i telefon ile arayarak bayramını kutladı.