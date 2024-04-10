BIST 9.814
DOLAR 32,29
EURO 34,71
ALTIN 2.428,32
HABER /  GÜNCEL

Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel telefonda bayramlaştı

Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel telefonda bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle siyasi partilerin liderleri ile görüştü. Erdoğan ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Bayram namazını memleketi Manisa'da kılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi partilerin liderlerini arayıp bayramlarını tebrik edeceğini söylemişti.

Özgür Özel’in bu açıklamasından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i telefon ile arayarak bayramını kutladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları, İsrail saldırıları sonucu öldü
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları, İsrail saldırıları sonucu öldü
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi
Polonya'da Smolensk uçak kazasının 14. yılında kurbanlar anılıyor
Polonya'da Smolensk uçak kazasının 14. yılında kurbanlar anılıyor
Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Yetim Vakfı ramazanda 23 ülkede yardım yaptı
Yetim Vakfı ramazanda 23 ülkede yardım yaptı
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 4,3 milyar dolarlık iş üstlendi
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 4,3 milyar dolarlık iş üstlendi
ABD'de enflasyon beklentileri aşınca piyasalarda oynaklık arttı
ABD'de enflasyon beklentileri aşınca piyasalarda oynaklık arttı
Coğrafi işaret başvurusunda Hatay, tescilinde ise Gaziantep lider
Coğrafi işaret başvurusunda Hatay, tescilinde ise Gaziantep lider
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Mezarlık ziyaretinde tartıştığı kişiyi öldürdü!
Mezarlık ziyaretinde tartıştığı kişiyi öldürdü!
Milli motosikletçiler, hafta sonu Yunanistan'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler, hafta sonu Yunanistan'da piste çıkacak
İsrail 187 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı!
İsrail 187 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı!