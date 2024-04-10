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Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları, İsrail saldırıları sonucu öldü

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları, İsrail saldırıları sonucu öldü

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir aracı hedef alması sonucu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazılarının yaşamını yitirdiği belirtildi.

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İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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