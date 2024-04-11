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Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u devirdi

Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında, Atletico Madrid evinde Borussia Dortmund'u ağırladı ve 2-1'lik skorla galip gelerek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino kaydetti. Dortmund'un tek golü 81. dakikada Sebastien Haller'den geldi.

Mücadelenin rövanşı 16 Nisan Salı günü Almanya'da oynanacak.

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