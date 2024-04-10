Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırısı sonrası 3 oğlu ve 3 torununu kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Abone ol

Gazze'de İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 3 torunu yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Heniyye'yi telefonla arayarak baş sağlığı diledi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.