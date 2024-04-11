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Nefes kesen maç Barcelona'nın!

Nefes kesen maç Barcelona'nın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. Parc de Prince Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede Barcelona, PSG'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve rövanş için avantajı kaptı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile devam etti.

Parc de Prince Stadyumu'nda oynanan mücadelede Barcelona, PSG'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı ve rövanş öncesi avantaj sahibi oldu.

PSG'nin gollerini 48. dakikada O. Dembele ve 50. dakikada Vitinha kaydetti.

Barcelona'da ise sahneye 37 ve 62. dakikada Raphinha ile 77. dakikada Christensen çıktı.

Dev eşleşmenin rövanş mücadelesi 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

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