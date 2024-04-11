Beşiktaş BOA kupayı kıl payı kaybetti

Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup finalinin ikinci maçında London Lions'a 81-70'lik skorla yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.Abone ol
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine 81-70 mağlup oldu.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 7 sayı farkla kazanan siyah-beyazlı ekip rövanşı 11 sayı farkla kaybederek şampiyonluk şansını kaçırdı.
Copper Box Arena'daki karşılaşmaya ev sahibi takım 4-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlı takım ilk bölümde dış atışlardan bulduğu sayılarla ayakta kaldı. İngiliz ekibi 8. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 23-13. Beşiktaş, ilk çeyreğin son bölümünde bulduğu 4 sayıyla, farkı 6'ya indirerek ikinci çeyreğe girdi: 23-17.
İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş 14. dakikada 27-27'lik eşitliği yakaladı. 29-29'dan sonra hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip rakibinin 10-0'lık serisine engel olamadı: 39-29. London Lion, soyunma odasına da 45-35'lik üstünlükle gitti.
Beşiktaş ikinci yarıya Li'nin 2 sayılık basketiyle başladı. Savunma sertliğini arttıran siyah-beyazlı ekip 24. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 47-44. İngiliz ekibi bir ara farkı 11 sayıya çıkarsa da çeyreğin son bölümünde toparlanan Beşiktaş, üçüncü çeyrek sonunda farkı 5'e düşürdü: 60-55
Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 1 sayıya indirdi: 60-59. Üç önemli oyuncusunun 5 faulle kenara gelmesiyle zorlanan siyah-beyazlı ekip rakibinin son dakikalardaki sayıların engel olamadı ve salondan 81-70 mağlup ayrıldı.
London Lions - Beşiktaş BOA
Salon: Copper Box Arena
Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
London Lions: Peddy 6, Winterburn 13, Gustafson 18, Samuelson 19, Fagbenle 17, Katanic, Meyers 7, Snytsina, Norton, Wilkinson 1
Beşiktaş BOA: Evans 17, Lazic 16, Nogic 9, Elif Bayram 8, Li 13, Topuzovic 2, Krivacevic 5, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 23-17
Devre: 45-35
3. Periyot: 60-55
Beş faulle çıkanlar: 28.26 Jovana Nogic, 34.40 Tijana Krivacevic, 35.45 Yueru Li (Beşiktaş BOA)