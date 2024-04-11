BIST 9.814
DOLAR 32,30
EURO 34,69
ALTIN 2.428,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulundu.

Abone ol

Kozluca Mahallesi'nde dere kenarında ailesiyle piknik yapan Muhammed Hamduni (2), ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.  Yaklaşık iki saat süren arama çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince dere yatağında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de başlayan tartışma feci bitti!
Düzce'de başlayan tartışma feci bitti!
Beşiktaş BOA kupayı kıl payı kaybetti
Beşiktaş BOA kupayı kıl payı kaybetti
Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u devirdi
Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u devirdi
Nefes kesen maç Barcelona'nın!
Nefes kesen maç Barcelona'nın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye taziye telefonu
Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü 1 yaralı
Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü 1 yaralı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
İYİ Parti'de Kemal Orkun Yekdeş adaylığını açıkladı
İYİ Parti'de Kemal Orkun Yekdeş adaylığını açıkladı
Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel telefonda bayramlaştı
Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel telefonda bayramlaştı
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları, İsrail saldırıları sonucu öldü
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları, İsrail saldırıları sonucu öldü
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi
Polonya'da Smolensk uçak kazasının 14. yılında kurbanlar anılıyor
Polonya'da Smolensk uçak kazasının 14. yılında kurbanlar anılıyor