BIST 9.814
DOLAR 32,30
EURO 34,69
ALTIN 2.428,07
HABER /  GÜNCEL

Bayramın ikinci gününde kara yollarında durum

Bayramın ikinci gününde kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün dahil 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri geçişi) yapım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Avarlar kavşağındaki döner kavşağın bulunduğu kesimden tek yönlü sağlanıyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım, Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da motosiklet bariyere çarptı: 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı!
İstanbul'da motosiklet bariyere çarptı: 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı!
ABD'den "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek!
ABD'den "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek!
Gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi öldü!
Gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi öldü!
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
Sürücü kursu eğitmeniymiş! Takla atan pikapta can verdi
Sürücü kursu eğitmeniymiş! Takla atan pikapta can verdi
CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Görüşme 5 dakika sürdü
CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Görüşme 5 dakika sürdü
Alanya'da 1 yaşındaki bebek deterjan içti
Alanya'da 1 yaşındaki bebek deterjan içti
Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Düzce'de başlayan tartışma feci bitti!
Düzce'de başlayan tartışma feci bitti!
Beşiktaş BOA kupayı kıl payı kaybetti
Beşiktaş BOA kupayı kıl payı kaybetti
Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u devirdi
Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u devirdi
Nefes kesen maç Barcelona'nın!
Nefes kesen maç Barcelona'nın!