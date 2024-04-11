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Sürücü kursu eğitmeniymiş! Takla atan pikapta can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sürücü kursu eğitmeniymiş! Takla atan pikapta can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

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Aysu Öncel (29) idaresindeki 48 BU 676 plakalı pikap refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar M.Y, C.A. ve T.A, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.A, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Öncel'in, sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenildi.

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