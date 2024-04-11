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"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı

"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 13 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 ilde düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları, örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya'ya sevk ettikleri, Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Operasyonların sonucunda, 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak) 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokaine el konulduğunu belirten Yerlikaya, ayrıca 625 gram kokain maddesi, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıbı, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparata da el konulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarı oldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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