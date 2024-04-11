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Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi, yarın tek müsabakayla başlayacak.

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Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor, haftanın açılış maçında Manisa FK'ye konuk olacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 12, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli) (Ev sahibi takım seyircisiz)

15 Nisan Pazartesi:

17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

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