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ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu

ABD Hazine Bakanlığının, İran adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşının, kaçırılmasından birkaç gün sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ölü bulunduğu bildirildi.

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Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, döviz bürosu sahibi olan 57 yaşındaki Muhammed Srur, birkaç gün önce kaçırıldı ve dün akşam saatlerinde Beyrut’un kuzeyindeki Metin ilçesinde ölü bulundu.

Haberde, silahla vurularak öldürülen Srur’un vücudunda 3 kurşun izinin tespit edildiği kaydedildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada olayın faillerinin bulunması için detaylı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 2019’da yaptığı açıklamada, Srur’un, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına Hizbullah ve Hamas’a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

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