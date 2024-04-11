BIST 9.814
DOLAR 32,30
EURO 34,69
ALTIN 2.428,07
HABER /  DÜNYA

Almanya'ya soykırım tepkisi! Büyükelçiliği kapattılar!

Almanya'ya soykırım tepkisi! Büyükelçiliği kapattılar!

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgide, Nikaragua'nın Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı ifade edildi.

Abone ol

Alman basınında yer alan haberlerde de bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı belirtildi.

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin ilgileneceği kaydedildi.

Haberlerde, Almanya'da yaklaşık 250 Nikaragua vatandaşının bulunduğu ve Nikaragua'da ise yaklaşık 1000 Alman vatandaşının yaşadığı ifade edildi.

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor.

Nikaragua ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu
''Challengers" filminin İngiltere prömiyeri yapıldı
''Challengers" filminin İngiltere prömiyeri yapıldı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Bayramın ikinci gününde kara yollarında durum
Bayramın ikinci gününde kara yollarında durum
İstanbul'da motosiklet bariyere çarptı: 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı!
İstanbul'da motosiklet bariyere çarptı: 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı!
ABD'den "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek!
ABD'den "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek!
Gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi öldü!
Gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi öldü!
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 kişi yakalandı