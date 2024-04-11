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Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

5 günde 38 kişi hayatını kaybetti

Tatilin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

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