Optimar’dan seçim sonrası bomba anket! Sürpriz sonuçlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, 2-5 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yapılan ankette “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruldu. “Ekonomi” diyenler yüzde 60.6’yla ilk sırada gelirken, onu yüzde 6.1 ile Suriyeliler ve düzensiz göçmenler takip etti.