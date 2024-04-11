Optimar’dan seçim sonrası bomba anket! Sürpriz sonuçlar
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından halkın nabzını tutmak için bir anket gerçekleştirdi. O anketin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi paylaştı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, 2-5 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yapılan ankette “Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruldu. “Ekonomi” diyenler yüzde 60.6’yla ilk sırada gelirken, onu yüzde 6.1 ile Suriyeliler ve düzensiz göçmenler takip etti.
“Sizce bu sorunu kim çözer?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP diyor. AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2’yle ikinci sıraya gerilemiş.
Optimar, sandığa gitmeyen 152 kişiye neden sandığa gitmediğini de sordu. ‘Partime olan tepki’ diyenler yüzde 34.9’la ilk sırada geliyor. Onu yüzde 20’yle ‘AK Parti’ye tepki amaçlı’ cevabını verenler izliyor.
‘Kararsız olduğum için’ diyenler yüzde 19.8’le üçüncü sırada gelirken, adaya tepki gösterdiği için sandığa gitmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 14.6 çıkıyor.