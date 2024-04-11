Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,3051'den tamamladı. 11 Nisan 2024 Dolar ve Euro'da son rakamlar nasıl?Abone ol
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardında 32,2980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 34,6820, sterlin/TL 40,5080'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105,2 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.