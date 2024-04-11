BIST 9.814
DOLAR 32,30
EURO 34,71
ALTIN 2.427,05
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?

Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,3051'den tamamladı. 11 Nisan 2024 Dolar ve Euro'da son rakamlar nasıl?

Abone ol

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardında 32,2980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL  34,6820, sterlin/TL  40,5080'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi
Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi
TESK Genel Başkanı: Esnafın prim gün sayısı sabitlensin
TESK Genel Başkanı: Esnafın prim gün sayısı sabitlensin
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yarın başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yarın başlıyor
Almanya'ya soykırım tepkisi! Büyükelçiliği kapattılar!
Almanya'ya soykırım tepkisi! Büyükelçiliği kapattılar!
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu
''Challengers" filminin İngiltere prömiyeri yapıldı
''Challengers" filminin İngiltere prömiyeri yapıldı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı