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Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Samsun-Ordu kara yolu Miliç Kavşağı mevkisinde K.K. (20) idaresindeki 34 ETZ 927 plakalı otomobil ile plakasız 2 motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralanan motosiklet sürücüleri B.Ç. ile M.B, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan K.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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