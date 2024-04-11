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Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde komşuları Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan’a 5 milyar 948 milyon 129 bin dolarlık ihracat yaptı.

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AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı dış satım 63,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, "en iyi ilk çeyrek ihracat" performansı oldu.

Türkiye, ocak-mart döneminde komşuları Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan’a 5 milyar 948 milyon 129 bin dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 99 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı.

Bu dönemde en fazla ihracat 2 milyar 731 milyon 316 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 27 milyon 792 bin dolarla Bulgaristan, 665 milyon 663 bin dolarla Yunanistan, 583 milyon 962 bin dolarla İran, 551 milyon 31 bin dolarla Suriye ve 124 bin dolarla Ermenistan takip etti. Yıllık bazda ihracatın en fazla arttığı ülke, yüzde 33,9 ile Irak oldu.

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