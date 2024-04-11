BIST 9.814
DOLAR 32,30
EURO 34,71
ALTIN 2.427,05
HABER /  GÜNCEL

Ümraniye'de iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ümraniye'de suç organizasyonlarının ve suçların önlenmesi, genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen saha araştırmalarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki şüphelinin, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.A. yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 23 şarjör, 26 sürgü yatağı, 9 tabanca sürgüsü, 2 tetik mekanizması, 7 icra mili ile kırık gövdeye sabitlenmiş silah namlusu ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Karaman'daki Lale tarlası bayram ziyaretçileriyle hareketlendi
Karaman'daki Lale tarlası bayram ziyaretçileriyle hareketlendi
Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
Fenerbahçe, Avrupa'da 269. kez sahne alacak
Fenerbahçe, Avrupa'da 269. kez sahne alacak
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?
Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi
Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi
TESK Genel Başkanı: Esnafın prim gün sayısı sabitlensin
TESK Genel Başkanı: Esnafın prim gün sayısı sabitlensin
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yarın başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta yarın başlıyor
Almanya'ya soykırım tepkisi! Büyükelçiliği kapattılar!
Almanya'ya soykırım tepkisi! Büyükelçiliği kapattılar!
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu
ABD'nin yaptırım listesindeydi! Lübnanlı iş insanı ölü bulundu
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak!