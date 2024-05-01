Erdoğan'dan kongreleri başlatma talimatı! AK Parti'de MYK'nın perde arkası neler yaşandı?

AK Parti'de yerel seçim muhasebesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündem parti kadrolarındaki değişim hazırlığıydı. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı 3 saat sürdü. Peki toplantıda neler görüşüldü? AK Parti nasıl bir yol izleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği öğrenildi.

AK Parti'de kongre süreci olağanüstü değil olağan olacak. Yani ilçe ve il kongrelerinden sonra büyük kongre yapılacak. AK Parti'de kongrenin yıl sonunda eylül ekim gibi yapılması bekleniyor. Değişim de bu kongrede olacak.

Kongre öncesi değişim olur mu?

AK Parti kaynakları, kongre olmadan il başkanlarını değiştirmenin cezalandırma anlamına geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek aday olarak gireceği genel başkanlık yarışında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Kaynaklar, "Değişim için kongreyi bekliyoruz." mesajını verdi.

AK Parti kampa girecek

Partide bu ay içinde milletvekilleri ile kamp yapılacak. Milletvekillerinden kendi şehirlerine yönelik rapor alınacak.

31 Mart'taki yerel seçimin başarısız olduğu yerlere yönelik değişim süreci başlatılacak. Haziran sonu temmuz başı gibi belediye başkanları ile kamp olacak.

Kampın Kızılcıhamam'da olması planlanıyor. Eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması hedefleniyor.

AK Parti kaynakları, "Evet değişim olacak ancak önce iş yapma şeklini değiştirmeliyiz. Söylem değişmeli." açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesi için çalışma

AK Parti Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk dün genel merkezdeydi, MYK sonrası Erdoğan ile bir araya gelerek Hatay konusunda son durumu aktardı.

6 Şubat'tan itibaren Hatay'da yapılan çalışmalar gündeme geldi, son durum ele alındı.

İmar sorunlarıyla ilgili koordineli şekilde çalışmaya yönelik talimat verildi. Kaynak için de Cumhurbaşkanı'ndan destek istendi.