Bizim Toptan 2023'te mağaza sayısını artırarak büyümesini sürdürdü

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, "Gerek mağaza sayısı gerekse de satış ve SEÇ Market'te büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken, 2,4 milyonun üzerinde aktif müşteriye hizmet verdik." dedi

Abone ol

Bizim Toptan, 2023'te yeni mağaza açılışları, genişleyen SEÇ Market ağı, g2m şirketinin devralınması ve güçlü teknolojik altyapısı ile 2,4 milyonun üzerinde tekil müşteriye hizmet vererek büyümesini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Bizim Toptan, 2023 yılı konsolide cirosu 32,2 milyar lira, net karı ise 74,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bizim Toptan, yıl boyunca 5 yeni mağaza açılışıyla yurt genelinde 182 mağazaya ulaştı.

Geleneksel esnafı modern markete dönüştürerek esnafı destekleyen bayilik iş modeline sahip SEÇ Market mağazalarının sayısı ise 2 bin 747'ye yükseldi.

Bizim Toptan, SEÇ Market ile perakende kanalında büyürken, Ev Dışı Tüketim (EDT) kanalındaki gücünü de Yıldız Holding şirketlerinden g2m'yi devralarak genişletti.

g2m'nin 40 yılı geçen sektör tecrübesi, güçlü özel markalı ürün portföyü, geniş satış ve distribütörlük ağı ile beraber Bizim Toptan, EDT sektöründe lider konumuna ulaştı.

'Büyümemizi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürdük'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, 2023'ün yatırım odaklı büyüdükleri bir yıl olduğunu belirtti.

Balcı, geçen yıl çeşitli zorlukların pazarı etkilediği bir yıl olduğunu kaydederek, 'Bu değişkenliğe rağmen büyümemizi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürdük. Gerek mağaza sayısı gerekse de satış ve SEÇ Market'te büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken, 2,4 milyonun üzerinde aktif müşteriye hizmet verdik. Yıl içinde g2m şirketini devralarak EDT stratejimiz için çok önemli bir gelişmeyi tamamladık.' ifadelerini kullandı.

Müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla dijital altyapılarında sürekli geliştirmeler yaptıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

'Yıl boyunca çeşitli indirim ve kampanyalarla ülke ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine önemli katkılar sağladık. Hem EDT hem de perakendede daha çok müşteriye ulaşmak için yatırımlarımızı sürdürerek kaliteli ürün ve hizmetlerimizi en uygun fiyatlarla ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmaya devam edeceğiz.'