Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı 42 binden fazla polis sahada

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı.

1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak.

Bariyerler hazırlandı

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı merkezli birçok noktada güvenlik önlemi artırılırken, akşam saatlerinde ara sokaklara yerleştirilmek üzere bariyerler hazırlandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Harbiye ve Feriköy civarında güvenlik tedbirlerini artırdı. İlçe ekipleri, akşam 19.00'a kadar 8 noktada sabit, 8 mahallede ring ekipleri olmak üzere denetimlere devam edecek.

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.

Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.