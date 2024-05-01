Turkcell 30. yılında GB'ları ikiye katlıyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell'in 30. yıl kutlamaları boyunca müşterilerimize daha fazla sürpriz ve avantaj sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Abone ol

Turkcell, 30. yıldönümüne özel kampanyalarla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 30. yıldönümünü coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Turkcell hem mevcut müşterilerini hem de yeni katılanları sevindirecek yepyeni bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Mayısta başlayacak kampanya kapsamında tüm Turkcell'lilerin ve Turkcell'e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanıyor.

Turkcell'in 30. yılına özel sunduğu kampanyayla Turkcell'liler paketlerindeki GB, SMS ve dakikalarını iki katına çıkararak daha fazla iletişim imkanına kavuşuyor.

Turkcell'liler kampanyaya Turkcell uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30. YIL yazıp 2200'a SMS göndererek katılım talebinde bulunabilecekler.

- 'Ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 30 yıldır, Turkcell olarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

Koç, bu önemli kilometre taşını kutlamak için, müşterilerinin GB, SMS ve dakikalarını ikiye katlayarak onları mutlu etmek istediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Bu kampanya sadece bir başlangıç. Turkcell'in 30. yıl kutlamaları boyunca müşterilerimize daha fazla sürpriz ve avantaj sunmaya devam edeceğiz. 30 yıl önce 'İnsan İçin Teknoloji' vizyonuyla ülkemizde yeni bir çağ başlatmıştık. Döneminin ötesinde bir strateji ortaya koyarak, Türkiye'nin iletişim ve teknolojide öncü olmasını sağladık. 30. yılımızda da geleceğin vizyonuyla 'uçtan uca teknoloji sağlayıcısı' pozisyonumuzu daha da büyüterek ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz artık, her şey Turkcell'le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor.'