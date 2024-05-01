BIST 10.046
DOLAR 32,43
EURO 34,59
ALTIN 2.384,11
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan ilk çeyrekte 13,2 milyar konsolide net kar

Akbank'tan ilk çeyrekte 13,2 milyar konsolide net kar

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankamız yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon lira konsolide net kar elde etti." dedi.

Abone ol

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon lira konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gür, geçen yılın ikinci yarısında başlayan parasal sıkılaştırma sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini belirtti.

Türk bankacılık sektörünün bu süreçte de güçlü yapısını koruduğunu dile getiren Gür, 'Diğer taraftan, iyileşen ülke risk primi bankacılık sektörünün dış kaynağa ulaşımını kolaylaştırdı. Nitekim Akbank da Türkiye'nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını rekor talep ile gerçekleştirdi.' ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar lirasının nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

'Toplam mevduatımız 1 trilyon 374 milyar liraya, aktiflerimiz ise 2 trilyon 72 milyar liraya ulaştı. Yüzde 19,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon lira konsolide net kar elde etti.'

ÖNCEKİ HABERLER
Bizim Toptan 2023'te mağaza sayısını artırarak büyümesini sürdürdü
Bizim Toptan 2023'te mağaza sayısını artırarak büyümesini sürdürdü
Turkcell 30. yılında GB'ları ikiye katlıyor
Turkcell 30. yılında GB'ları ikiye katlıyor
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Mercedes-Benz indirim yarışından uzak duracak
Mercedes-Benz indirim yarışından uzak duracak
Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı 42 binden fazla polis sahada
Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı 42 binden fazla polis sahada
İsrail'i protesto eden ABD'li öğrenci ve akademisyenlere vebalı muamelesi
İsrail'i protesto eden ABD'li öğrenci ve akademisyenlere vebalı muamelesi
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı
Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8
Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8
Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi
Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti