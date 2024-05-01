Resmi Gazete'de yayımlandı: 44 yeni mahkeme kuruluyor

Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van'da 29'u İdare Mahkemesi ve 15'i Vergi Mahkemesi olmak üzere toplam 44 mahkeme kurulacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tunç "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van illerimizde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesi, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.