CHP'den 1 Mayıs paylaşımı sosyal medyadan paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sosyal medya hesabından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla destek mesajı verildi.

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CHP'nin sosyal medya hesabından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Alın terinin karşılığı için, hak ve adalet için mücadele eden tüm emekçilerimizle biriz, yan yanayız" ifadeleri yer aldı.

Parti tarafından yapılan paylaşımda, "Alın terinin karşılığı için, hak ve adalet için mücadele eden tüm emekçilerimizle biriz, yan yanayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadeleri kullanıldı.