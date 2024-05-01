Çelik'ten DEM Parti'ye tepki: Meşru yetki gayrimeşru alanda kullanılamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, DEM Parti'ye İstiklal Marşı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırılar nedeniyle tepki gösterdi.

Abone ol

Meşru yetkinin gayrimeşru girişimler için kullanılayacağını belirten Çelik, "Herkesi değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi. Öğretmen atamaları için tarih veren Ömer Çelik, Hamas için 'terör örgütü' ifadesini kullanan İBB Başkanı İmamoğlu'na da eleştirilerde bulundu.

DEM Parti'ye tepki

Bazı DEM Parti yöneticileri İstiklal Marşı'na, bayrağımıza, Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapıyorlar. Saygı hem siyasetin hem de ilkelerin gereğidir. Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayri meşru girişimler için kullanamaz. Herkesi değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Bunun siyasi polemik haline getirilmesi yerine sıkıntılı birtakım tablo oluşturan partinin gereken tedbiri alması gerekir. Onun ötesindeki her şey yanlış sonuçlar doğurur.

Mehmet Şimşek'e desteğimiz tam

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız.

Anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşıyoruz.