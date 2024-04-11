Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor

Hindistan ve İtalya'nın kadın boks takımları, son yıllardaki başarıyla adından söz ettiren Türk Kadın Boks Milli Takımı ile antrenman yapmaktan mutluluk duyuyor.

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Katıldığı turnuva ve şampiyonalarda gösterdiği performansla dünya boksunun zirvesine yerleşen Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapabilmek için birçok ülke sırada bekliyor.

Hindistan ve İtalya'nın ortak kamp yapma taleplerine olumlu karşılık veren Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Hint ve İtalyan boksörler, Türk Milli Takımı ile bir hafta ortak kamp yapacak. Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın başarıları sonrasında dünyanın birçok ülkesinden kamp talebi geldiğini söyledi.

Hindistan ve İtalya'yı kabul ettiklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Sparring günlerini (teknik geliştirmek için yapılan karşılıklı çalışma) planlamak için oturduk, konuştuk. Bize, 'Biz buraya 3 kez de olsa Türk takımıyla eldiven giymeye geldik. Türk takımı şu anda dünyanın en iyi takımı. Biz turnuvaya bile gitmedik. Turnuvaya gitsem burada aldığımız verimi alamayacağımızı bildiğimiz için sizinle eldiven giymeye geldik' dediler. Hindistan'dan kaç saatlik yol geldiler. 3 eldiven giyecekler, tekrar ülkelerine dönecekler. Çok şükür, biz bu takımı buralara getirdik. Şu anda dünyanın en iyi takımıyız."