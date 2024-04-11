BIST 9.814
DOLAR 32,27
EURO 34,63
ALTIN 2.425,54
HABER /  GÜNCEL

Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor

Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor

Hindistan ve İtalya'nın kadın boks takımları, son yıllardaki başarıyla adından söz ettiren Türk Kadın Boks Milli Takımı ile antrenman yapmaktan mutluluk duyuyor.

Abone ol

Katıldığı turnuva ve şampiyonalarda gösterdiği performansla dünya boksunun zirvesine yerleşen Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapabilmek için birçok ülke sırada bekliyor.

Hindistan ve İtalya'nın ortak kamp yapma taleplerine olumlu karşılık veren Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Hint ve İtalyan boksörler, Türk Milli Takımı ile bir hafta ortak kamp yapacak. Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın başarıları sonrasında dünyanın birçok ülkesinden kamp talebi geldiğini söyledi.

Hindistan ve İtalya'yı kabul ettiklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Sparring günlerini (teknik geliştirmek için yapılan karşılıklı çalışma) planlamak için oturduk, konuştuk. Bize, 'Biz buraya 3 kez de olsa Türk takımıyla eldiven giymeye geldik. Türk takımı şu anda dünyanın en iyi takımı. Biz turnuvaya bile gitmedik. Turnuvaya gitsem burada aldığımız verimi alamayacağımızı bildiğimiz için sizinle eldiven giymeye geldik' dediler. Hindistan'dan kaç saatlik yol geldiler. 3 eldiven giyecekler, tekrar ülkelerine dönecekler. Çok şükür, biz bu takımı buralara getirdik. Şu anda dünyanın en iyi takımıyız."

ÖNCEKİ HABERLER
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
İklim değişikliği nedeniyle Slovakya'da kiraz ağaçları erken çiçek açtı
İklim değişikliği nedeniyle Slovakya'da kiraz ağaçları erken çiçek açtı
Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Ümraniye'de iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Ümraniye'de iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Karaman'daki Lale tarlası bayram ziyaretçileriyle hareketlendi
Karaman'daki Lale tarlası bayram ziyaretçileriyle hareketlendi