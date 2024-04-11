Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak

Sinema salonlarında bayram haftasında 6 film izleyiciyle buluşuyor.

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Stephan Castang'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Vincent Ölmeli", sıradan bir hayat yaşayan adamın, ortada bir sebep yokken, tanıdığı tanımadığı herkesin kendisini öldürmeye çalışması sonucu yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Mathieu Naert'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde, hayatı boyunca hiç dikkati çekmeyen Vincent'ın yaşantısı, şiddet sarmalında alt üst olur ve genç adam bir bıçak sırtında sürekli herkesten kaçmak zorunda kalır.

Vincent karakterini Karim Leklou'nun canlandırdığı filmde, Vimala Pons, François Chattot, Jean-Remi Chaize ile Karoline Rose Sun başrolleri paylaştı.

"Bodrum Seferi"

Recep Akdağ'ın yönettiği, Sarp Bozkurt, Asuman Dabak ve Sedef Şahin'in rol aldığı "Bodrum Seferi" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Omen: İlk Kehanet"

Korku filmi "Omen: İlk Kehanet", kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen genç bir Amerikalı kadının kendi inancını sorgulamasına sebep olan bir karanlıkla karşılaşması sonucu yaşananları işliyor.

Arkasha Stevenson'ın yönetip, Keith Thomas ile senaryosunu yazdığı filmde, Nell Tiger Free, Bill Nighy ve Sonia Braga rol aldı.

"Nuh'un Gemisi"

Sergio Machado ve Rene Veilleux'nun yönettiği, Brezilya ve Hindistan ortak yapımı anime film "Nuh'un Gemisi" izleyici ile buluşacak.

Çocuklarla animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, sahne korkusu olan karizmatik şair ve yetenekli Vini ile gitarist Tito adındaki iki farenin hikayesini ele alıyor.

"SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie"

BTS'in ikonik üyesi Suga'nın konserinin beklenen müzikali "SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie", Jun-Soo Park yönetmenliğinde dün vizyona girdi.

İzleyicilerin konser heyecanına ortak olmasına imkan sunan filmde ayrıca BTS grubunun tüm üyelerinin RM, Jimin ve Jung Kook ile özel düetleri de yer alıyor.

"Üç Harfliler: Nazar"

Melodi Tözüm'ün yönettiği yerli korku filmi "Üç Harfliler: Nazar", torun sahibi olmanın hayalini kuran genç bir kızın cinlerle anlaşma yapmasının ardından yaşadığı süreci konu ediyor.