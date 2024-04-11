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Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor

Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor

Eskişehir'de tekvando sporunda çalışmalarını sürdüren biri erkek diğeri kız tek yumurta ikizi çiftleri, Türkiye'yi milli formayla yurt dışında temsil etmeyi hedefliyor.

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Tek yumurta ikizleri 16 yaşlarındaki Tahsin Burak ve Kamil Bora Değirmenci ile 18 yaşlarındaki Zeynep Nur ve Zeliha Nur Kıyma, Enisler Grup Kamerspor Kulübünde tekvandoya devam ediyor.

Geçen yıl bu sporla tanışan Kıyma kardeşler ile 6 senedir tekvandoyla uğraşan Değirmenci kardeşler, Türkiye'de katıldıkları çeşitli şampiyonalarda dereceler elde etti. Antrenmanlarda partner aramakta zorlanmayan ikizler, evde de kolaylıkla idman yapabiliyor.

Okulda öğretmenleri, şampiyonalarda antrenörleri tarafından sürekli karıştırılan ikizler, ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için antrenörleri Abdullah Turhan'la çalışıyor.

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